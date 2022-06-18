Москва, , 13:19 — REGNUM Новые справочники оценки средней стоимости запчастей, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО, начнут действовать с 19 июня. Новая версия учитывает ситуацию на рынке запчастей после ухода из РФ ряда автопроизводителей. Об этом 18 июня сообщили в Российском союзе автостраховщиков.

ОСАГО Иван Шилов © ИА REGNUM

Стоимость «корзины часто бьющихся запчастей», рассчитываемая по новым справочникам запчастей, выросла на 28,7% (по сравнению с предыдущей версией справочников). Данный рост соответствует оценкам автоэкспертов, которые оценивали увеличение стоимости запчастей в апреле-мае примерно на 30%.

По данным исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, в мае размер средней выплаты по ОСАГО вырос на 13% (по сравнению с маем 2021 г.) и составил 74,8 тыс. рублей. Новые справочники, как ожидается, приведут к дальнейшему росту средней выплаты — что окажет давление на среднюю цену ОСАГО, считает он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о полисах ОСАГО сроком действия от месяца до года.

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