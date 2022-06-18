Иерусалим, 18 июня, 2022, 13:06 — ИА Регнум. На концерте в городе Хайфе в Израиле юморист Максим Галкин исполнил песню про возвращение на родину как «награду за былые муки». Видеофрагмент его выступления появился в соцсетях.

Vishnemalinovsk Максим Галкин

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В ходе выступления артист перемежал монологи с исполнением песен. Одна из них — «Грустить не надо» — написана в 1945 г. композитором Матвеем Блантером на слова поэта Владимира Масса. Композиция рассказывает о двух влюблённых, которые были вынуждены расстаться, но вот-вот встретятся вновь и вернутся в родной дом, сообщает Telegram-канал NEWS.ru.

Максим Галкин уехал из России после начала спецоперации на Украине. Обосновавшись за границей, он неоднократно позволял себе колкие высказывания в адрес России. Его супруга Алла Пугачева сообщала, что они собираются вернуться в РФ осенью.