Екатеринбург, , 13:04 — REGNUM В Екатеринбурге Следственный комитет устанавливает обстоятельства травмирования подростка в микрорайоне Химмаш. Об этом сообщает свердловское следственное управление.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Проводится процессуальная проверка. А в ходе экспертизы предстоит определить степень тяжести вреда здоровью подростка.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу добавили, что сообщение о произошедшем поступило в полицию ночью 18 июня. Ранее судимого 41-летнего мужчину, проживавшего с сыном и своей бывшей женой, доставили в дежурную часть. Факта причинения сыну телесных повреждений он категорически отрицает.

Как сообщало ИА REGNUM, у подростка зафиксированы травмы, характерные для падения с высоты. Его госпитализировали.

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