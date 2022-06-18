Сочи, Краснодарский край, , 13:02 — REGNUM Электробус КАМАЗ-6282 совместной разработки НЕФАЗ и КАМАЗ пройдёт тестовую эксплуатацию на дорогах Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Электробус KAMAZ-6282 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Производитель передал электрический автобус для тестовой эксплуатации предприятию «Сочиавтотранс». Ранее эта модель уже прошла опытную эксплуатацию в Казани, Белгороде, Уфе и Перми.

Заместитель главы города Сочи Николай Бескровный отметил, что тестовая эксплуатация электробуса начинается в 2022 году, который в Сочи объявлен Годом экологии. Он подчеркнул, что снижение уровня выхлопных газов является особо важным для курортного города.

Тестирование электрического автобуса будет проводиться на круговом маршруте №17 в течение двух месяцев. По итогам опытной эксплуатации будет решаться вопрос о возможности дальнейшего внедрения электрического общественного транспорта в Сочи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в Москве началась приёмка электробусов КАМАЗ-6282 улучшенной модификации. Модификация отличается увеличенной дальностью хода, улучшенной климатической системой и обновлёнными элементами салона.

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