Донецк, , 12:59 — REGNUM ВСУ выпустили по Макеевке и Донецку еще 20 снарядов. Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:20 — н.п. Авдеевка — н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено 8 снарядов калибра 155 мм; ️12:35 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 12 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка еще 8 снарядов.

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