Кемерово, 18 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Кемеровской области оштрафовали студента, который опубликовал на своей странице в социальной сети информацию, дискредитирующую Вооруженные силы России. Об этом сообщили в полиции региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Армия, вооруженные силы России

«Нарушителем оказался 20-летний житель Новокузнецка, студент одного из кузбасских вузов, — уточнили в ведомстве. — В отношении него составлен протокол за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.