Лондон, , 12:56 — REGNUM В мире появляется усталость от темы Украины. Об .этом 18 июня заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Борис Джонсон Gov.uk

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«Очень важно совершать поездки на Украину… Мы обеспокоены тем, что по всему миру начинает появляться небольшая усталость от Украины», — отметил он в эфире Sky News.

Ранее стало известно, что некоторые члены Консервативной партии Великобритании оказались возмущены тем, что глава Джонсон поехал в Киев вместо выступления в английском Донкастере. Один из депутатов заявил, что Джонсон «явно боится избирателей и совершенно не уважает ни своих коллег, ни север Англии».

Джонсон во время визита в Киев предложил возможность готовить до 10 тыс. солдат ВСУ каждые четыре месяца.