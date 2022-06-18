Рига, 18 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Арестованный 10 мая за выход к памятнику освободителям Риги с флагом России 19-летний студент Александр Дубяго выпущен на свободу. Об этом 18 июня сообщает RT.

Флаг Латвии

Отмечается, что в данный момент выпущенный на свободу молодой человек находится под подпиской о невыезде.

При этом ранее на студента за выход к памятнику было заведено уголовное дело по статье об оправдании геноцида, максимальное наказание по которой до пяти лет тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 18 июня в центре столицы Латвии будет проходить шествие секс-меньшинств.