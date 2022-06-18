Екатеринбург, , 12:50 — REGNUM В деревне Медведково Свердловской области автомобиль «Шевроле Лачетти» врезался в жилой дом. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

За рулём находилась женщина 1990 года рождения. По предварительным данным, она не выбрала скорость, обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением транспорта. Автомобиль опрокинулся и загорелся, с него огонь перешёл на дом.

В результате ДТП пострадала 29-летняя пассажирка, которая находилась на заднем пассажирском сидении слева. у неё диагностировали перелом руки. Выясняются все обстоятельства произошедшего.