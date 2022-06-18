Лос-Анджелес, США, 18 июня 2022, 12:49 — REGNUM Режиссёр Гай Ричи поставит картину, основанную на анимационном фильме «Геркулес» 1997 года от Disney. Об этом сообщил Deadline.
Производством игрового фильма занимается студия AGBO. Черновой сценарий проекта написал Дэйв Каллахэм — в дальнейшем его доработают другие авторы.
ИА REGNUM напоминает, что Гай Ричи уже снимал игровую адаптацию мультфильма для Disney. В 2019 году вышла его картина «Алладин» с Мена Массуд, Наоми Скотт и Уиллом Смитом в главных ролях.
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