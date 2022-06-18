Лос-Анджелес, США, 18 июня, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Режиссёр Гай Ричи поставит картину, основанную на анимационном фильме «Геркулес» 1997 года от Disney. Об этом сообщил Deadline.

Цитата из м/ф «Геркулес». США. 1997 год Геркулес

Производством игрового фильма занимается студия AGBO. Черновой сценарий проекта написал Дэйв Каллахэм — в дальнейшем его доработают другие авторы.

ИА REGNUM напоминает, что Гай Ричи уже снимал игровую адаптацию мультфильма для Disney. В 2019 году вышла его картина «Алладин» с Мена Массуд, Наоми Скотт и Уиллом Смитом в главных ролях.