Нижний Новгород, 18 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Ряд поручений по ускоренному внедрению в экономику отечественных программных решений дал по итогам конференции «Цифровая индустрия промышленности России» в Нижнем Новгороде председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба российского правительства.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

«Минцифры и Минпромторг до 1 июля подготовят дополнительные меры поддержки российских отраслевых решений и ПО (программного обеспечения — ред.) в приоритетных направлениях промышленности», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также названными ведомствами будет проработано внедрение цифровых платформ «Северстали» и «Сибур Холдинга», а также рассмотрен вопрос об ускоренном проектировании систем автоматизированного проектирования ПАО «КамАЗ» и платформы разработчиков отечественного ПО совместно с государственной корпорацией «Росатом».

Помимо этого, уточняется, что госкорпорацией «Роскосмос» под руководством заместителей председателя правительства России Дмитрия Чернышенко и Юрия Борисова совместно с Минфином РФ будет проработано обеспечение вывода на орбиту спутников компании Sitronics.

«До 1 июля будут представлены предложения по созданию индустриальных центров компетенций для замещения зарубежных отраслевых продуктов. Они объединят заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не променяет свой суверенитет на «красивую упаковку» и сможет заместить те товары и технологии, которых её пытаются лишить.