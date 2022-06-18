Донецк, , 12:42 — REGNUM Два сотрудника МЧС погибли во время обстрела Донецка со стороны ВСУ. Об этом 18 июня сообщили в МЧС ДНР.

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«Пожарный погиб на месте, еще 3 спасателей и водитель с различными ранениями госпитализированы… Водитель от полученных травм скончался в больнице», — отмечается в сообщении.

Спасатели занимались ликвидацией возгорания торгового ларька, возникшего при прямом попадании артиллерийского снаряда, когда в 7-ми метрах от их автомобиля упал еще один снаряд.