Новосибирск, 18 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 18 по 20 июня в отдельных районах сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

22.mchs.gov.ru Высокая пожароопасность

По данным регионального управления МЧС России, увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров. Источник возможных чрезвычайных ситуаций — высокий класс пожарной опасности.

Новосибирцев просят быть предельно осторожными в обращении с огнём и не разводить костры.