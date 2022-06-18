Москва, 18 июня, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Поставки газа по «Турецкому потоку» временно прекратятся с 21 по 28 июня в связи с плановым техобслуживанием, сообщили в Газпроме.

Turkstream.info Турецкий поток

«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена с 21 по 28 июня 2022 г. в связи с проведением плановых профилактических работ», — отмечается в сообщении.

Приостановка транспортировки газа была заблаговременно согласована всеми заинтересованными сторонами.

Ранее госкорпорация предупредила европейских покупателей газа о снижении прокачки со 167 млн до 100 млн куб. м из-за техограничений на компрессорной станции «Портовая».