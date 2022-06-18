Симферополь, 18 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Новая стратегия Киева по возвращению Крыма военным путем «ничтожна». Об этом 18 июня заявил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш

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Данные заявления в очередной раз доказывают своевременность начала спецоперации на Украине, Киев все эти годы готовился к агрессии в отношении Крыма и при этом прикрывался «сказками о дипломатии», отметил он.

«Все их стратегии ничтожны и ничего не значат. Крым — это неприступная крепость», — сказал он РИА Новости.

Ранее представитель Владимира Зеленского «по Крыму» Тамила Ташева заявила, что подходы Киева к возвращению Крыма изменились, и теперь этого будут добиваться «военным путем».