Москва, 18 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил государственной корпорации Роскосмос проработать возможность вывода на орбиту спутников частной российской компании «Ситроникс». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

Роскосмос проработает этот вопрос совместно с Минфином России. Курировать работу будет заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

«Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает развитие частной космонавтики в стране и окажет всю необходимую помощь в создании российских коммерческих орбитальных группировок», — отметили в госкорпорации.

Спутниковые аппараты компании «Ситроникс» будут использоваться для дистанционного зондирования Земли. Предполагается, что данные этих спутников смогут использоваться Минсельхозом, МЧС, Минприроды и другими министерствами.

Компания «Ситроникс» основана в 2002 году. Компания занимается производством электронного оборудования, разработкой и внедрением решений в области программного обеспечения. В 2021 году «Ситроникс» приобрела компанию «Спутникс», занимающуюся разработкой малых космических аппаратов.