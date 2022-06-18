Улан-Удэ, , 12:30 — REGNUM Число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Бурятии с начала пандемии достигло 137 049. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

За минувшие сутки диагноз подтвердился у 27 человек, шесть из них госпитализированы в ковидные стационары. Выздоровели за сутки 29 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус победили 133 800 жителей.

По данным на 18 июня, скончались от COVID-19 в республике 3035 человек. За последние 24 часа зарегистрирован один летальный случай.