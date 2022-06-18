Луганск, , 12:28 — REGNUM ЛНР не будет заниматься обменом иностранных наемников. Об этом 18 июня заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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При этом он отверг возможность обмена иностранных наемников и добавил, что в ЛНР их намерены отдать под трибунал.

«Сейчас у нас есть еще два наемника из США, и по каждому из них будет вестись обязательно трибунал. Будет проходить расследование, они дадут показания, и это все обязательно будет продемонстрировано», — добавил посол.