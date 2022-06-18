Калуга, 18 июня, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Строительство производственного комплекса по выпуску «живых» и инактивированных вакцин в индустриальном парке «Ворсино» предусмотрено соглашением между Калужской областью и ООО «Фарм Эйд Лтд», которое было заключено в рамках XXV Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом поставили губернатор Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор ООО «Фарм Эйд Лтд» Азамат Метов, сообщает 18 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Агентство регионального развития Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Подписи под Соглашением поставили: губернатор Владислав Шапша и генеральный директор фармкомпании Азамат Метов

Для размещения производства выбран земельный участок площадью 5 га. Планируется, что к 2025 году мощность нового фармацевтическое предприятия достигнет 4 млн доз препаратов в год. К производству планируются вакцины для профилактики ротавирусной инфекции, инфекций, вызываемых вирусом папилломы человека и менингококковой инфекции. Сумма инвестиций в проект составит около 9 млрд рублей, количество высокотехнологичных рабочих мест — порядка 145.

«Сегодняшнее событие — важный шаг в развитии фармацевтической промышленности не только Калужской области, но и всей России. Главная цель «Фарм Эйд» — это создание научно-исследовательского центра мирового уровня с достаточными производственными возможностями для выпуска оригинальных отечественных иммунобиологических препаратов», — отметил калужский губернатор Владислав Шапша.

Новая фармацевтическая компания калужского региона будет использовать в производстве технологические процессы крупнейшего в мире производителя вакцин, компании «Серум Институт оф Индия», с полной локализацией на территории России. При создании комплекса будут задействованы компетенции госкорпорации «Ростех» в области реализации крупных инфраструктурных проектов и интеллектуальный потенциал группы «РОСНАНО», в том числе в части предоставления научной экспертизы.