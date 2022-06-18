18 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента Касым-Жомарта Токаева о том, что казахстанские власти не планируют признавать суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик.

Оксана Переможенко, , 18:14 — REGNUM Власти Казахстана не планируют признавать суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 17 июня заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на Петербургском международном экономическом форуме.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Токаева, если дать всем нациям право на самоопределение и если они ими воспользуются, «вместо 193 государств, которые сейчас входят в ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств».

Глава республики пояснил, что считает такую гипотетическую ситуацию «хаосом», а также добавил, что именно поэтому Нур-Султан не признает независимость Тайваня. Сюда же он отнёс Абхазию, Южную Осетию и Косово.

«По всей видимости, этот принцип будет применён в отношении квазигосударственных объединений, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», — сказал он.

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Заявление Токаева обсудили в мессенджере Telegram. Ряд участников обсуждения назвал заявление Токаева попыткой «усидеть на двух стульях». Иные считают, что власти Казахстана не признают суверенитет республик Донбасса, чтоб не попасть под санкции Запада.

«Ничего… Как оппозиция начнёт ещё раз лодочку раскачивать… Сразу вспомните об армии РФ», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Не думаю, что для Путина заявление Токаева было неожиданностью. Совсем не зря он его пригласил на ПМЭФ, а тот во всеуслышание заявил то, что заявил. Казахстан — единственная страна, через которую в Россию могут ввозиться товары и оборудование, которые попали под санкции. Белоруссия под санкциями тоже. Казахстан — единственный деловой партнёр в этом плане», — написал I' M.

«Так правильно он говорит, — всё равно эти территории войдут в состав РФ, смысл бумажки марать по признанию?» — отметил один из комментирующих.

«Я думаю, это продуманная история. Чтобы Казахстан не закрыли санкциями, сейчас ведется согласованная политика противостояния России. Но только на словах. В нужный момент всё признается по щелчку в 3:15», — добавил Roman T.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

«Думаю, так договорились, — сейчас не выгодны санкции против Казахстана и т.д.», — пишет L.

«Ну и правильно! Проще Донецкая и Луганская область в составе РФ! Как, впрочем, Херсонская, Запорожская, Харьковская и другие!» — отреагировал 20 098.

«Кого спасали-то в январе?» — задался вопросом Михаил.

«Батька-то благодарным оказался, а… [Токаев]… сразу заднюю дал», — также возмутился Markn.

«Ой, ну, а чего вы ждали от него? Он сам там ходит по краю. Конечно, он боится. Сейчас, если на него натравят американцы своих, — ему конец», — считает один из комментирующих.

«С другой стороны подойдите. Казахстан, скорее всего, будет выступать серым буфером, поэтому негоже ему явно нас поддерживать», — прокомментировал новость Иван С.

«Доиграется, досидится на двух стульях до новых народных возмущений», — отреагировала Надежда.

«Его «двустулье» до добра не доведет. Многовекторность канула в Лету. Время все расставит по своим местам. Пусть в следующий раз кричит: «волки, волки». Не придем», — возмутилась Марианна А.

«Не стоило им помогать, пусть бы сами разбирались», — считает Elena.

«Ничего страшного, признает, когда ЛНР и ДНР войдут в состав России! Все признают», — подытожил Alex.