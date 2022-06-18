Москва, 18 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Зарубежные лекарственные препараты не исчезнут из-за санкций, проблемы могут быть с импортными расходниками. Об этом 18 июня заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

Лекарства

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«Готовые продукты не денутся, нас будут бить по расходникам и оборудованию», — отметил он на бизнес-завтраке ПМЭФ «Инвестиции в здоровье: эффективное сотрудничество бизнеса и общества».

Следует вести работу в этом направлении, причем ее необходимо синхронизировать со стратегическими активностями государства по обновлению лекарственного обеспечения, добавил он.