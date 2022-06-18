Турин, Италия, 18 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Французский полузащитник туринского футбольного клуба Адриен Рабьо собирается уйти из своей команды. Об этом 18 июня сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в одной из соцсетей.

Liondartois Адриен Рабьо в составе «ПСЖ»

По данным источника, команда из Турина уже включила 27-летнего футболиста в список своих трансферов.

При этом уточняется, что хавбеком интересуются несколько клубов из чемпионата Англии.

Отметим, в минувшем сезоне Адриен Рабьо сыграл в составе «Ювентуса» в 32 матчах и отметился в них двумя результативными передачами.