Донецк, , 12:17 — REGNUM ВСУ выпустили по Пантелеймоновке 12 снарядов. Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:40 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 12 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку еще 19 снарядов.

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