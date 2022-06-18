Москва, , 12:55 — REGNUM Отвечать на действия против Калининградской области стоит решениями по развитию экономики региона. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 18 июня депутат Госдумы от Калининградской области Олег Нилов (СРЗП).

Олег Нилов Duma.gov.ru

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Ранее глава региона Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о том, что с полуночи 18 июня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область из других российских регионов большого перечня товаров, подпадающих под европейские санкции.

Нилов напомнил о своем предложении перенаправить газопровод «Северный поток» в Калининград. На этой колоссальной энергетической базе регион может осуществить такой прорыв, «что у литовцев, что называется челюсти отвиснут, ну и у всех прибалтов».

«Нам нужно отвечать вот такими прорывными решениями именно по развитию экономики, промышленности, сельского хозяйства, туристической отрасли. Все возможности у нас для этого есть. Нужно сейчас просто в этот приоритет поднять на первые позиции. Так же, как мы ставили приоритет Крыма, его деблокады энергетической, туристической, и решили. Вот также нужно решить этот вопрос раз и навсегда», — сказал депутат.