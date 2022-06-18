Нилов: деблокаду Калининградской области нужно проводить по опыту Крыма
Москва, 18 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Отвечать на действия против Калининградской области стоит решениями по развитию экономики региона. Об этом заявил корреспондентуИА REGNUM 18 июня депутат Госдумы от Калининградской областиОлег Нилов (СРЗП).
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Ранее глава регионаАнтон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о том, что с полуночи 18 июня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область из других российских регионов большого перечня товаров, подпадающих под европейские санкции.
Нилов напомнил о своем предложении перенаправить газопровод «Северный поток» в Калининград. На этой колоссальной энергетической базе регион может осуществить такой прорыв, «что у литовцев, что называется челюсти отвиснут, ну и у всех прибалтов».
«Нам нужно отвечать вот такими прорывными решениями именно по развитию экономики, промышленности, сельского хозяйства, туристической отрасли. Все возможности у нас для этого есть. Нужно сейчас просто в этот приоритет поднять на первые позиции. Так же, как мы ставили приоритет Крыма, его деблокады энергетической, туристической, и решили. Вот также нужно решить этот вопрос раз и навсегда», — сказал депутат.