Москва, 18 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Решение о блокировке транзита санкционных товаров в Калининград, скорее всего, было принято в Лондоне или Вашингтоне. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 18 июня депутат Госдумы от Калининградской области Олег Нилов (СРЗП).

Duma.gov.ru Олег Нилов

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Ранее глава региона Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о том, что с полуночи 18 июня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область из других российских регионов большого перечня товаров, подпадающих под европейские санкции.

По мнению Нилова, для решения этой ситуации должен собраться Совет по безопасности РФ. Строительные материалы в Калининградской области, по его словам, продаются по запредельным ценам, а нынешняя ситуация грозит остановкой строительства.

«Я не исключаю, что решение вот этого обкома — это не решение литовского обкома, нет, и даже не брюссельского. Это лондонский и вашингтонский обком выпускают такие решения. Они могут пойти дальше и довести ситуацию до полной сухопутной блокады и пассажирских поездов и всех остальных грузов. Естественно, не будем забывать, что газопровод, снабжающий газом Калининградскую область, идет через Литву», — сказал депутат.