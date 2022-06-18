Красноярск, , 12:04 — REGNUM На Южном рынке в Красноярске 17 июня произошла массовая драка между работниками. Видео происшествия появилось в СМИ.

Спецподразделение «Гром» Мвд.рф

Как сообщает телеканал TVK6, для пресечения беспорядков правоохранителям пришлось задействовать отряд спецназа «Гром». Задержаны семеро участников конфликта, возбуждено уголовное дело.

По данным журналистов, причиной драки стал конфликт на почве личных отношений между работниками. В результате два человека пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Элисте осудили участников массовой драки в кафе. в ходе конфликта зачинщики использовали в качестве оружия стеклянные бутылки, колбы от кальянов, стеклянные бокалы, ножи.

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