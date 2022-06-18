Варшава, 18 июня, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Европейский союз должен «как можно быстрее обсудить новые санкции против России», призвал представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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«Речь идет о том, чтобы расширить санкции. Мы считаем, что седьмой пакет должен быть инициирован как можно быстрее, чтобы сохранять давление», — отметил он в интервью Welt am Sonntag.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Варшава предлагает ЕС включить в седьмой пакет санкций все энергоносители и банки РФ.

ЕС принял шестой пакет санкций против РФ 3 июня. Он включает эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ, отключение от SWIFT нескольких банков и приостановку вещания на территории ЕС телеканалов «Россия-24», «ТВ-Центр», «РТР-Планета».