Кемерово, 18 июня, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Кемеровской области увеличен фонд оплаты труда сотрудников государственных учреждений. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Увеличение зарплаты

Согласно документу, с 1 июня фонды оплаты труда работников кузбасских госучреждений увеличены на 10%. Средства пойдут на увеличение размеров окладов, ставок заработной платы сотрудников организаций.

Муниципалитетам также рекомендовано увеличить на 10% фонды оплаты труда работников муниципальных учреждений.