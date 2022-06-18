Москва, 18 июня, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Стратегической задачей АвтоВАЗа является разработка собственной автомобильной платформы и запуск производства на её базе. Об этом рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью ТАСС.

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Соколов напомнил, что после ухода французской корпорации Renault АвтоВАЗ в полном объёме перешёл под контроль госкорпорации «Ростех» и государственного научного центра НАМИ. В сотрудничестве с этими организациями АвтоВАЗ начал решать сразу три задачи.

Первой задачей, которая должна быть реализована в ближайшее время, стал запуск производства модельного ряда с упрощённой комплектацией. Отказ от ряда узлов потребовался из-за дефицита электронных компонентов и сбоями в цепочках поставок из-за антироссийских санкций.

Среди задач среднесрочной перспективы президент АвтоВАЗа выделил максимальную локализацию авто выпускаемого модельного ряда. В первую очередь необходима локализация моделей Lada Vesta и Lada Largus.

В долгосрочной перспективе предприятие планирует разработать собственную автомобильную платформу. Использование отечественной платформы позволит обеспечить глубокую локализацию радиоэлектронного оборудования.

Соколов добавил, что работа по решению этой задачи начинается уже в 2022 году. Для этого до конца года компания вложит в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы не менее одного миллиарда рублей.