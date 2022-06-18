Донецк, , 11:59 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку еще 19 снарядов. Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: «Всё для фронта, всё для победы! — спецоперация России на Украине»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:30 — н.п. Пески — г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм; ️11:40 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 15 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Ясиноватую и Минеральное.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Ясиноватую и Минеральное