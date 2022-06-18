Кемерово, , 11:54 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 18 июня, запустили прямую трансляцию с площадок международного научно-познавательного фестиваля «Динотерра». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«Во второй день фестиваля участников и гостей ждет насыщенная образовательная, туристическая и развлекательная программы, — отметили в областной администрации. — Так, увлечённые палеонтологией смогут погрузиться в мир динозавров с помощью VR и AR технологий».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 17 июня в Кузбассе открылся международный фестиваль динозавров «Динотерра». Мероприятие продлится три дня.

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