Киев, 18 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Киевский режим может вновь начать вести переговоры с Россией с «усиленной» позиции в конце августа 2022 года, после того как предпримет контрнаступление. Об этом 18 июня заявил глава переговорной группы с украинской стороны Давид Арахамия в комментарии радиостанции «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Gov.ua Давид Арахамия

Как рассказал Арахамия, к этому времени после намеченного контрнаступления ВСУ «переговорная позиция» киевского режима якобы будет усилена.

«К переговорам можем вернуться к концу августа. Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о поставках киевским режимом синтетических наркотиков в Россию в качестве одного из методов борьбы с нашей страной.