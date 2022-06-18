Красноярск, , 11:50 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом. 37 больных COVID-19 госпитализировали в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 366 601. Скончались к настоящему времени 10 862 пациента, в том числе один за последние сутки.

Выздоровели после COVID-19 ещё 45 человек. Всего к 18 июня коронавирус в регионе победили 354 805 жителей. Уровень коллективного иммунитета опустился до 28%.