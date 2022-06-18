Донецк, , 11:48 — REGNUM ВСУ обстреляли Ясиноватую и Минеральное. Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ © U.S. Army Europe

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:18 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм; ️11:30 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибра 155 мм; ️11:33 — н.п. Авдеевка — н.п. Минеральное: выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за 122 дня эскалации в ДНР зафиксировано 4623 обстрела со стороны ВСУ, в результате чего погиб 181 мирный житель.

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