Санкт-Петербург, 18 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Нарушением международных обязательств является передача киевскому режиму военной техники советского и российского производства, и потому Россия будет её уничтожать по мере попадания этого вооружения в зону боевых действий. Об этом 18 июня рассказал заместитель правительства России Юрий Борисов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Government.ru Юрий Борисов

«Страны НАТО буквально пылесосят со всей Европы, что еще мы в советские времена поставляли в страны Варшавского договора — различное вооружение собирают, ремонтируют, передают ВСУ, запасные части тоже. Что с этим делать? Будем жить, будем бороться, будем уничтожать эту технику еще до вступления в боевые контакты», — приводит его слова «Интерфакс».

Также заместитель правительства России уточнил, что такая передача оружия Киеву является нарушением международных обязательств, так как поставка вооружения обычно предусматривает запрет на передачу его третьей стороне.

Кроме того, Борисов рассказал, что захватываемые в ходе российской спецоперации на Украине западная техника и оружие передается для изучения в профильные отечественные институты.

При этом вице-премьер России отметил, что он не видит угрозы утечки современных российских технологий из-за применения против киевских боевиков таких новейших видов вооружений, как гиперзвуковая ракета «Кинжал».

«Вооружение — это слишком сложный высокотехнологичный продукт, даже если вы разберете его на винтики и попытаетесь его воспроизвести — не факт, что оно будет обладать теми же самыми техническими параметрами. Есть особенности использования материалов, технологии, произвести декомпозицию до молекул — сейчас невозможно», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СК России возбудил уголовные дела в отношении старшего офицера на батарее 115 отдельной механизированной бригады резерва Генштаба ВСУ лейтенанта Ильи Масличенко и военнослужащего 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ старшего матроса Евгения Вахненко.