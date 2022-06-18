Санкт-Петербург, 18 июня 2022, 11:52 — REGNUM Развивать туристическую отрасль Санкт-Петербурга, делая город еще более привлекательным для туристов, позволят новые проекты и общественные пространства. О городских проектах сообщил 18 июня председатель городского комитета по инвестициям Роман Голованов на Петербургском международном экономическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Остров фортов» попадает чётко попадёт в сложившийся тренд. Объём инвестиций в соответствующий проект — 85 миллиардов рублей», — отметил Голованов, говоря о проекте по реставрации главных фортов Кронштадтской крепости
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Он добавил, что туристический потенциал позволит развить и прилегающая к дамбе в Финском заливе территория «Горская». Как сообщил глава комитета по инвестициям, это территория будет туристическо-рекреационной зоной.
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Новое общественное пространство появится и на территории пришедших в упадок оранжерей, которая находится в самом центре города и ждет реновации.
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Как сообщало ИА REGNUM, правительство Санкт‑Петербурга и Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома подписали концессионное соглашение о реконструкции оранжерей Таврического сада в центре Северной столицы. На этой территории планируется создать культурно-досуговый кластер.
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