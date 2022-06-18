Донецк, , 11:40 — REGNUM За 122 дня эскалации в ДНР зафиксировано 4623 обстрела со стороны ВСУ, в результате чего погиб 181 мирный житель. Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За 122 дня эскалации погибло 181 гражданское лицо, в том числе 9 детей… На территориях в границах до начала спецоперации ранения различной степени тяжести получили 857 гражданских лиц, в т.ч. 64 ребенка», — отмечается в сообщении.

Кроме того, на освобожденных в ходе спецоперации территориях ранения получили 1433 гражданских лица, в т.ч. 77 детей. Всего: 2290, в т. ч. детей — 141.