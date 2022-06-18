Томск, , 11:38 — REGNUM Врио губернатора Томской области Владимир Мазур на полях ПМЭФ-2022 заключил соглашение с компанией «Монолит-строй», который даёт зелёный свет строительству трёх новых заводов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фанерный завод Пресс-центр Правительства Новгородской области

Общая сумма вложений составит почти 12 млрд рублей. Планируется построить заводы OSB-плит, по выпуску концентрата КФК-85, необходимого в глубокой переработке древесины и мебельном производстве, а также берёзовой фанеры.

«На заводах будет создано 820 новых высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест. Это самое главное», — подчеркнул глава региона.

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