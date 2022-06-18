Москва, , 11:35 — REGNUM Выпуск прокладок и подгузников из отечественного сырья стартовал в России. Об этом 18 июня заявил директор ассоциации «АУРА-Тех» Иван Бирюков, передает РБК.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ответ России на санкции и переустройство мирового рынка — все новости»

Производители товаров личной гигиены «Драйлок текнолоджиз» и «Фламинго» создали первые партии товара из российской целлюлозы. Это подтвердили коммерческий директор «Драйлок текнолоджиз» Наталья Зайцева и гендиректор «Фламинго» Никита Волокитин.

Так, компания «Фламинго» уже выпустила почти 2 млн подгузников для взрослых, а первая партия прокладок и подгузников «Драйлок текнолоджиз» составила 1 млн единиц.

По данным Зайцевой, в продажу товары личной гигиены из российского сырья поступят в конце июня — после прохождения санитарно-гигиенической сертификации.