Киев, , 11:29 — REGNUM Имя Петра Ильича Чайковского отказался убирать из своего названия учёный совет киевской консерватории имени этого знаменитого русского композитора. Об этом 18 июня сообщает интернет-издание Страна. ua в своем телеграм-канале.

Петр Чайковский

Отмечается, что члены учёного совета консерватории в Киеве в ходе состоявшегося 16 июня заседания единогласно проголосовали за обращение к Зеленскому и прочему руководству страны.

Также указывается, что в последнем говорится «об опасности манипулирования именем Чайковского как имперским нарративом» и заявляется о просьбе поддержать все меры для того, чтобы «вернуть» Украине этого композитора.

При этом в киевской консерватории напомнили, что отец Чайковского происходил из запорожских казаков и сам русский композитор относился к Украине «с неимоверной любовью».

Кроме того, в учёном совете заявил, что культуры никогда не могут воевать друг с другом и добавили, что «Чайковский, как и Шекспир, не принадлежит одному конкретному народу, он принадлежит всему миру».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее воевавший в составе ВСУ наемник Энди Хюйн (США) раскрыл подробности о сдаче в плен войскам РФ под Харьковом.