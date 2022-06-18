Москва, , 11:26 — REGNUM В российских регионах пройдёт более 70 мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения драматурга Александра Островского, заявила заместитель министра культуры России Алла Манилова на выставочно-презентационном мероприятии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Александр Островский. 1886

Празднование 200-летнего юбилея Островского пройдёт в 2023 году на общенациональном уровне. Культурные мероприятия будут проводиться в соответствии с президентским указом.

«Александр Островский — это не просто драматург, это создатель нашего русского театра. Впереди нас ждет множество событий — это и научные конференции, и специальные театральные постановки, и крупные выставочные проекты, и многое другое», — рассказала замминистра.

Юбилею драматурга будет посвящена и программа проекта «Большие гастроли». В 2023 году акцент будет сделан на постановках по пьесам Островского.

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