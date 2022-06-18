Москва, 18 июня, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В один из населённых пунктов Харьковской области, расположенных вблизи границы, российские военнослужащие доставили около 100 тонн гуманитарной помощи. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба Минобороны.

ГУ МЧС России по Ростовской области Гуманитарная помощь жителям Донбасса

Грузовые автомобили, доставившие мирным жителям освобождённой от власти нацистского киевского режима территории продукты питания, сопровождались военной полицией Вооружённых сил России.

пресс-служба Минобороны «Грузовики с гуманитарным грузом едут по дорогам Харьковской области так быстро, как это возможно. Колонна из нескольких машин ещё и в полях — слишком заметная для противника цель. И любая остановка или даже небольшое промедление небезопасны. Части снарядов и воронки на пути — тому свидетельство».

По информации военного ведомства, в освобождённые российскими войсками города и сёла колонны с гуманитарной помощью, прежде всего с продовольствием, поступают регулярно. В налаживание жизни включается обновляющаяся муниципальная власть, организующая централизованное распределение помощи, составляются списки оставшихся семей, к работе подключаются волонтёры.

«Это значит, что в первую очередь необходимой помощью из России обеспечиваются семьи с детьми, а также пожилые люди и инвалиды».

Отмечается, что из-за угрозы неожиданных артобстрелов со стороны ВСУ разгрузка каждой партии гуманитарки проводится как можно быстрее.

Как сообщало ИА REGNUM, казаки Волжского казачьего общества доставили в Донецкую и Луганскую Народные Республики очередную партию гуманитарной помощи.