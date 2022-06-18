Российские военные доставили в Харьковскую область гуманитарную помощь
Москва, 18 июня, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В один из населённых пунктов Харьковской области, расположенных вблизи границы, российские военнослужащие доставили около 100 тонн гуманитарной помощи. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба Минобороны.
Грузовые автомобили, доставившие мирным жителям освобождённой от власти нацистского киевского режима территории продукты питания, сопровождались военной полицией Вооружённых сил России.
По информации военного ведомства, в освобождённые российскими войсками города и сёла колонны с гуманитарной помощью, прежде всего с продовольствием, поступают регулярно. В налаживание жизни включается обновляющаяся муниципальная власть, организующая централизованное распределение помощи, составляются списки оставшихся семей, к работе подключаются волонтёры.
Отмечается, что из-за угрозы неожиданных артобстрелов со стороны ВСУ разгрузка каждой партии гуманитарки проводится как можно быстрее.
Как сообщало ИА REGNUM, казаки Волжского казачьего общества доставили в Донецкую и Луганскую Народные Республики очередную партию гуманитарной помощи.