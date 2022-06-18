Санкт-Петербург, 18 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Петербург и Москва начинают реализацию проекта «Два города — миллион впечатлений». Об этом 18 июня на Петербургском международном экономическом форуме сообщил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Russiatourism.ru Сергей Корнеев

«Появляется большая комплексная работа по большому туристскому коридору Москва — Санкт-Петербург. Это уже конкретные решения, которые будут предложены инвесторам в рамках единого планирования общей макротерритории, в общем-то, глобального макротуристского коридора, связывающего две столицы», — отметил Корнеев.

Председатель комитета по развитию туризма Северной столицы отметил, что два главных города России дополняют друг друга, и все возникшие в последнее время проблемы, в том числе в туристической сфере, нужно преодолевать вместе.

Проект «Два города — миллион впечатлений» подразумевает шесть различных направлений в зависимости от ожиданий и желаний туриста.