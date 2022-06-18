Донецк, , 11:23 — REGNUM ВСУ за 10 минут дважды обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:57 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм. 11:10 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Между тем, продолжаются прилеты снарядов со стороны ВСУ по Донецку, теперь обстрелян Ворошиловский район.

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