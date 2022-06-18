* «Азова" — запрещённая в России организация

Москва, , 11:20 — REGNUM Следственным комитетом (СК) РФ возбуждено уголовное дело в отношении сержанта Михаила Швеца (позывной «Танос»), проходящего военную службу в нацбатальоне «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ.

Следственный комитет Sledcom.ru

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В марте Швец находился на позиции, оборудованной на 7 этаже жилого дома в городе Мариуполе ДНР. В нарушение требований Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949) и Дополнительного протокола к ней, запрещающих принимать меры, способные привести к уничтожению гражданских лиц, не принимающих участия в вооруженном конфликте и боевых действиях, сержант произвел несколько прицельных выстрелов в безоружных мирных жителей, следовавших по улице.

Установлен свидетель, который дал показания, что в районе полудня мужчина и женщина, одетые в гражданскую одежду, проследовали мимо наблюдательного пункта, в котором находился Швец. Последний раздраженно отреагировал на то обстоятельство, что на рукаве каждого из них была белая повязка. «Если они пойдут назад, — сказал Швец, — я их убью». Позднее он осуществил задуманное.

Установлено местонахождение Швеца. В ближайшее время с ним начнутся следственные действия.