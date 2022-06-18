Омск, , 11:18 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом. 55 человек госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Ковид-стационар в Костроме Https://adm44.ru

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 208 300. Из них летальным исходом завершились 4405 случаев.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 203 076 пациентов, в том числе 63 за последние сутки. Коллективный иммунитет в регионе составил 29,3%.