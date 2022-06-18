Донецк, , 11:13 — REGNUM Над Комсомольским средства ПВО перехватили украинскую ракету ТРК «Точка-У», 5 человек получили ранения. Об этом 18 июня сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«Обломки ракеты упали по ул. Набережной, в результате чего 5 человек получили ранения. Несколько домостроений были разрушены», — отмечается в сообщении.

ТРК «Точка-У» — советский тактико-ракетный комплекс, способный наносить удары на расстоянии до 70 км.

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