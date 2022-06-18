Курган, 18 июня, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Курганской области поймали подозреваемого в гибели женщины, произошедшей в 2010 году. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Трагедия произошла в июле 2010 года. По данным следствия, ранее неоднократно судимый гражданин 1965 года рождения до смерти избил свою сожительницу. На следующий день он обнаружил её мёртвой и закопал.

Спустя некоторое время тело было найдено. Подозреваемый отрицал свою причастность к совершению преступления. Однако показания свидетеля и результаты новой экспертизы помогли раскрыть преступление. Подозреваемый задержан.